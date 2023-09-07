Агент Изидора: «Вильсон подпишет контракт с другим клубом в ближайшие 48 часов»

Гарольд Ичбиа, агент нападающего «Локомотива» Вильсона Изидора, анонсировал переход своего клиента в другой клуб.

Напомним, ранее 23-летний француз самовольно покинул «Локомотив», после чего отказался возвращаться в московский клуб.

«Вильсон точно не будет выкупать свой контракт. Такой вариант не рассматривается. Скорее всего, он подпишет контракт с другим клубом в ближайшие 48 часов», — приводит слова агента Sport24.

Изидор принадлежит «Локомотиву» с января 2022 года. В общей сложности за «железнодорожников» нападающий провёл 42 матча, в которых забил 19 голов и отдал семь результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает французского футболиста в 6 миллионов евро.