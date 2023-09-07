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«Рубин» поздравил Хвичу с номинацией на «Золотой мяч»

07 Сентября 2023 • 09:25 Комментировать

Пресс-служба казанского «Рубина» отреагировал на попадание экс-игрока команды Хвичи Кварацхелии в число претендентов на «Золотой мяч».

«Хвича Кварацхелия попал в итоговую тридцатку номинантов на главную индивидуальную награду мирового футбола. Поздравляем, Квара!» - говорится в публикации пресс-службы клуба.

Напомним, что церемония вручения награды состоится 30 октября.

В настоящий момент Кварацхелия является игроком «Наполи». В прошлом сезоне он провел 34 поединка в Серии А, отметившись 12 забитыми мячами и десятью голевыми передачами. Вместе с командой грузинский полузащитник стал чемпионом Италии.

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Евро-Футбол.Ру,
Рубин Наполи Хвича Кварацхелия
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