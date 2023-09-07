Радимов: «Зениту» нужен лидер вместо Малкома»

Экс-футболист сборной России и петербургского «Зенита» Владислав Радимов считает, что «сине-бело-голубым» нужен новый лидер после продажи бразильского нападающего Малкома.

«Зениту» нужен лидер на эту позицию. Мы видим, что Мостовому сложно стать лидером, как и Бакаеву. Туда смещались Мантуан и Клаудиньо, но компенсировать такую потерю тяжело», - поделился мнением Радимов в эфире телеканала «Матч ТВ».

Напомним, что Малком стал лучшим бомбардиром «Зенита» в прошлом сезоне. В летнее трансферное окно нападающий переехал в саудовский «Аль-Хиляль». На продаже бразильца чемпион России заработал 60 миллионов евро.