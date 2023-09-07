Чистяков: «Я ещё не готов к сборной России»

Защитник петербургского «Зенита» Дмитрий Чистяков, который восстанавливается после травмы, прокомментировал невызов в сборную России.

«Я пропустил месяц и не сыграл ни одного матча. Я не готов ещё к сборной. Конечно, хочу быть в сборной, но тут надо жалеть, что травму получил и выбыл на месяц», - приводят слова Чистякова «Известия».

Напомним, что на сентябрьский тренировочный сбор главный тренер национальной команды Валерий Карпин пригласил 49 футболистов. У сборной России запланированы три товарищеских поединка – два против олимпийской сборной Египта и один с национальной командой Катара.