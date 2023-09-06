Мостовой - об увольнении Евсеева из «Факела»: Неожиданно

Бывший футболист московского «Спартака» Александр Мостовой высказался об увольнении Вадима Евсеева с поста главного тренера воронежского «Факела».

Экс-игрок сборной России считает это решение неожиданным, так как в прошлом сезоне после сохранения «Факелом», прописки в РПЛ все нахваливали Евсеева.

«В целом команда никем не усилилась, ничего нового не произошло, поэтому я и думал, что «Факел» будет одной из команд внизу таблицы. Шило на мыло сейчас поменяют, грубо говоря», - приводит слова Мостового RT.

«Факел» после семи туров РПЛ занимает 15-е место в турнирной таблице.