Деменко назвал трёх ключевых игроков «Краснодара»

Бывший российский футболист Максим Деменко выделил трёх системообразующих игроков «Краснодара» - без них южанам, по его мнению, будет очень трудно.

«Будем надеяться, что обойдется без массовых травм в команде – с такой скамейкой запасных будет сложно найти замену Эдуарду Сперцяну, Джону Кордобе или Матвею Сафонову. Именно их я бы назвал лидерами и стержнями команды», - рассуждает Деменко для «РБ Спорт».

Напомним, что после семи туров РПЛ «быки» уверенно лидируют в турнирной таблице – в активе южан 17 баллов, трёхочковый отрыв от команд, что делят второе место.

«Видно, как Кордоба и Сперцян чувствуют друг друга на поле. «Краснодару» повезло, что Эдуард летом не ушёл», - добавляет Деменко.