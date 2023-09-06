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«Локомотив» отправил Мампасси в аренду в Бельгию официально

06 Сентября 2023 • 22:01 Комментировать
Локомотив Москва
...
Оренбург
17.09 19:00

Московский «Локомотив» отправил защитника Марка Мампасси в аренду в бельгийский клуб «Кортрейк». Об этом официально сообщают соцсети «железнодорожников». Арендное соглашение между сторонами рассчитано на ближайший сезон.

«Желаем нашему футболисту успехов в новой команде и регулярной игровой практики», - отметили в столичном клубе.

Вторую половину минувшего сезона уроженец Донецка провёл в турецком «Антальяспоре», не сыграв в Суперлиге ни единого матча. Всего за «Локо» у 20-летнего игрока в карьере набрался 21 официальный матч.

«Кортрейк» - бельгийский клуб из одноимённого города, он выступает в высшем дивизионе чемпионата страны. На данный момент идёт на 16-м месте в турнирной таблице всего с одним набранным очков – позади шесть сыгранных туров.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Кортрейк Марк Мампасси трансферы футбола - лето 2023 Трансферы футбола состоявшиеся - лето 2023
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