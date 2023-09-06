Московский «Локомотив» отправил защитника Марка Мампасси в аренду в бельгийский клуб «Кортрейк». Об этом официально сообщают соцсети «железнодорожников». Арендное соглашение между сторонами рассчитано на ближайший сезон.

«Желаем нашему футболисту успехов в новой команде и регулярной игровой практики», - отметили в столичном клубе.

Вторую половину минувшего сезона уроженец Донецка провёл в турецком «Антальяспоре», не сыграв в Суперлиге ни единого матча. Всего за «Локо» у 20-летнего игрока в карьере набрался 21 официальный матч.

«Кортрейк» - бельгийский клуб из одноимённого города, он выступает в высшем дивизионе чемпионата страны. На данный момент идёт на 16-м месте в турнирной таблице всего с одним набранным очков – позади шесть сыгранных туров.