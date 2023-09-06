Новичок ЦСКА Давила высказался о возможном получении российского паспорта

Нападающий московского ЦСКА Виктор Давила высказался о возможном получении российского паспорта.

Чилиец отметил, что этот вопрос является не самым важным для него, так как он только приехал в Россию.

«Мне необходимо адаптироваться, узнать город, клуб, партнеров. Как только я адаптируюсь, тогда можно будет задуматься об этом», - приводит слова Давилы Sport24.

25-летний нападающий пополнил ряды столичного клуба в летнее трансферное окно, заключив долгосрочный контракт, который рассчитан до 30 июня 2027 года с опцией продления ещё на один сезон.