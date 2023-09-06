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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Деменко уверен, что «Краснодару» по силам биться за два трофея

06 Сентября 2023 • 21:33 Комментировать
Ахмат
...
Краснодар
16.09 16:30

Бывший российский футболист Максим Деменко уверен, что в этом сезоне «Краснодар» Владимира Ивича способен бороться на два фронта и «быкам» явно не стоит жертвовать Кубком России ради успеха в чемпионате страны.

«Шансы на чемпионство у «Краснодара», конечно, есть, но вопрос в том, смогут ли ребята пройти так весь чемпионат. Уверен, жертвовать Кубком не стоит. Сам турнир сложный довольно – вспомните, как неожиданно для всех вылетел «Зенит». Лучше играть, как играется в Кубке и максимально выкладываться в чемпионате», - делится Деменко с «РБ Спорт».

«Краснодар» после семи туров РПЛ является абсолютным лидером турнирной таблицы. У команды 17 очков, пять побед, две ничьих и ноль поражений.

В следующем туре южан ждёт непростой выезд в Грозный к «Ахмату» Мирослава Ромащенко.

 

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Евро-Футбол.Ру,
Краснодар Максим Деменко
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