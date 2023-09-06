Главный тренер «Велеса» отреагировал на приход Кутепова

Наставник столичного «Велеса» Евгений Бушманов отреагировал на свежее подписание своего клуба – состав москвичей пополнил защитник Илья Кутепов. Ранее он выступал за московские «Спартак», «Торпедо», вызывался в ряды национальной сборной России.

«Это игрок, который определенно поможет команде, очень довольны его приходом. У нас много молодых ребят, а он - опытный футболист. Его появление станет плюсом атмосфере в коллективе», - цитирует Бушманова «РИА Новости Спорт».

Правда, когда Кутепов может выйти на поле, Бушманов пока не знает.

«Илья поддерживал форму, смотреть будем. Ещё не знаю, когда он сыграет», - добавил Бушманов.

Кутепов стал игроком «Велеса»