Меркулов – о «Рубине»: «Они могли спокойно забыть про меня, но поступили честно»

Бывший российский защитник Михаил Меркулов выразил благодарность казанскому «Рубину», в котором он выступал в 2020-2021 годах. Именно из состава казанцев он перебрался в хорватскую «Риеку», в которой выступал два заключительных года карьеры.

«Я мог и остаться в «Рубине». Хочу выразить большую благодарность казанцам – они закрыли передо мной все договорённости, пусть они и не были полностью прописаны на бумаге. Могли спокойно забыть про меня, но поступили честно», - вспоминает экс-футболист для «Матч ТВ».

Напомним, в недавнем интервью Меркулов объявил о завершении профессиональной карьеры футболиста в 29 лет.

«Тот же Олег Яровинский помог решить вопрос с переходом в «Риеку». Если бы не он, этого трансфера не было бы», - добавил Меркулов.