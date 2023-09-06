Гладилин — о Кокорине в «Арисе»: «Море, яхта, отдых — это для него самый хороший вариант»

Экс-футболист «Спартака» Валерий Гладилин прокомментировал возвращение нападающего Александра Кокорина в кипрский «Арис».

«Сейчас я не знаю, как его оценивать, как футболиста. На Кипре играют, когда уже завершают карьеру и отдыхают люди. Море, яхта, отдых – это для него самый хороший вариант», — приводит слова Гладилина Vprognoze.

Напомним, ранее «Фиорентина» во второй раз отдала Кокорина в аренду в «Арис». В прошлом сезоне 32-летний форвард забил за кипрский коллектив 13 мячей и сделал 6 ассистов в 30 матчах во всех турнирах.

Добавим, что в текущей кампании «Арис» сыграет в групповом этапе Лиги Европы.