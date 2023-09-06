Форвард «Оренбурга» Воробьёв рассказал, когда выйдет на поле

Травмированный форвард «Оренбурга» Дмитрий Воробьёв рассказал, когда вернётся на поле после полученной в одном из летних туров РПЛ травмы руки.

«У меня нормальное самочувствие, сейчас занимаюсь реабилитацией, разрабатываю руку. После паузы в чемпионате буду готов на 100%. Уже сейчас не ношу лангетку - и играть в ней не буду», - цитирует нападающего «Матч ТВ».

Напомним, что в восьмом туре текущего сезона РПЛ оренбуржцы отправятся в гости к столичному «Локомотиву». В туре седьмом уральский клуб одержал первую победу в текущем сезоне Премьер-лиги, разобравшись дома с «Сочи» - 3:0. Руководит командой испанский специалист Давид Деограсия.