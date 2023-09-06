Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Сенников: «У Изидора нет вариантов, кроме возвращения» эксклюзив

06 Сентября 2023 • 20:30 Комментировать
Локомотив Москва
...
Оренбург
17.09 19:00

Ветеран «Локомотива» Дмитрий Сенников в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» дал оценку демаршу Вильсона Изидора, который не хочет возвращаться в «Локомотив».

- Как оцените ситуацию с Изидором, который просто уехал и не хочет возвращаться в Россию?

- Ну а как он не вернется? У него контракт. Вендел тоже не хотел возвращаться, но пришлось. Если Изидор не вернется, то ему просто перестанут платить зарплату. Он же не будет сидеть без зарплаты. Вряд ли он сейчас где-то найдет себе новую команду. Да и ту зарплату, которую он получает в «Локомотиве», вряд ли потянут те чемпионаты, которые пока еще открыты для трансферов. Думаю, что с ним поговорят и его накажут, если не вернется. Как я понимаю, сейчас уже нельзя приостанавливать контракт. Так что у него нет вариантов, кроме возвращения. Его в любом случае оштрафуют.

- Как относитесь к идее «Локомотива» комплектоваться исключительно российскими игроками?

- Это возможно. Клубы подтягивают игроков из школы. В ЦСКА есть молодые футболисты, которые на подходе, в «Крыльях Советов» появляются все новые фамилии. Но нужно это делать постепенно, не в ущерб результату. Хотя есть некоторые позиции, которые можно закрыть только за счет легионеров. Хочется только, чтобы иностранцы были качественные.

- Вам не кажется, что вокруг «Локомотива» какой-то негативный фон: то Изидор, то ситуация с Пиняевым, который якобы играет травмированным, то Дзюба с КДК и другими историями?

- Не думаю. Нет особых напрягов. На фоне других команд, например, «Спартака», в котором постоянно что-то происходит. Это вызывает больший ажиотаж, чем ситуации в «Локомотиве». Даже ЦСКА и «Зенит» не так обсуждаются, как «Спартак».

Елена Григорьевская

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Дмитрий Сенников Вильсон Изидор
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ЛОКОМОТИВ МОСКВА ОРЕНБУРГ
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 06 Сентября
22:06 · Россия. Премьер-лига
Деменко назвал трёх ключевых игроков «Краснодара»
22:01 · Россия. Премьер-лига
«Локомотив» отправил Мампасси в аренду в Бельгию официально
22:00 · Россия. Премьер-лига
Новичок ЦСКА Давила высказался о возможном получении российского паспорта
21:53 · Россия. Премьер-лига
В «Пари НН» заявили, что будущее Севикяна решает его отец
21:40 · Россия. Премьер-лига
Алексей Попов - о Евсееве: «Чем раньше уволят, тем раньше найдут нового тренера»
21:33 · Россия. Премьер-лига
Деменко уверен, что «Краснодару» по силам биться за два трофея
21:25 · Россия. Премьер-лига
Алексей Попов: «Евсеева теперь ждут только Кострома и Тамбов»
21:19 · Россия. Премьер-лига
Главный тренер «Велеса» отреагировал на приход Кутепова
21:14 · Россия. Премьер-лига
Бевеев: При Ганчаренко появилась дисциплина
20:55 · Россия. Премьер-лига
Бевеев: Мне не понравился Шалимов
20:45 · Россия. Премьер-лига
Меркулов – о «Рубине»: «Они могли спокойно забыть про меня, но поступили честно»
20:36 · Россия. Премьер-лига
Завершивший карьеру Меркулов рассказал, почему отказался быть тренером
20:32 · Россия. Премьер-лига
Гладилин — о Кокорине в «Арисе»: «Море, яхта, отдых — это для него самый хороший вариант»
20:30 · Россия. Премьер-лига
Форвард «Оренбурга» Воробьёв рассказал, когда выйдет на поле
20:26 · Россия. Премьер-лига
Дьяков — о возможном увольнении Абаскаля: «В «Спартаке» нелегко работать, ведь это самая обсуждаемая команда»
Все новости
Рекомендуем