Ветеран «Локомотива» Дмитрий Сенников в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» дал оценку демаршу Вильсона Изидора, который не хочет возвращаться в «Локомотив».

- Как оцените ситуацию с Изидором, который просто уехал и не хочет возвращаться в Россию?

- Ну а как он не вернется? У него контракт. Вендел тоже не хотел возвращаться, но пришлось. Если Изидор не вернется, то ему просто перестанут платить зарплату. Он же не будет сидеть без зарплаты. Вряд ли он сейчас где-то найдет себе новую команду. Да и ту зарплату, которую он получает в «Локомотиве», вряд ли потянут те чемпионаты, которые пока еще открыты для трансферов. Думаю, что с ним поговорят и его накажут, если не вернется. Как я понимаю, сейчас уже нельзя приостанавливать контракт. Так что у него нет вариантов, кроме возвращения. Его в любом случае оштрафуют.

- Как относитесь к идее «Локомотива» комплектоваться исключительно российскими игроками?

- Это возможно. Клубы подтягивают игроков из школы. В ЦСКА есть молодые футболисты, которые на подходе, в «Крыльях Советов» появляются все новые фамилии. Но нужно это делать постепенно, не в ущерб результату. Хотя есть некоторые позиции, которые можно закрыть только за счет легионеров. Хочется только, чтобы иностранцы были качественные.

- Вам не кажется, что вокруг «Локомотива» какой-то негативный фон: то Изидор, то ситуация с Пиняевым, который якобы играет травмированным, то Дзюба с КДК и другими историями?

- Не думаю. Нет особых напрягов. На фоне других команд, например, «Спартака», в котором постоянно что-то происходит. Это вызывает больший ажиотаж, чем ситуации в «Локомотиве». Даже ЦСКА и «Зенит» не так обсуждаются, как «Спартак».

Елена Григорьевская