Ветеран «Локомотива» Дмитрий Сенников в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» оценил первый отрезок для команды Галактионова в РПЛ.

- Как оцените стартовый отрезок для «Локомотива»?

- Нормально стартовали, хорошо. Всего одно поражение в семи матчах. Так же, как у действующего чемпиона. А ничьи случаются у всех. Матчи были тяжелые, соперники сильные.

- В трех последних матчах одержано две победы и ничья. Можно ли сказать, что команда преодолела все сложности?

- Понятно, что был сложный этап – не играл Дзюба. Однако команда выдержала, а сейчас Артём в строю, и видно, что с его возвращением игра команды изменилась. Стало больше вариантов в плане атакующих действий.

- Получается, в «Локомотиве» дзюбозависисмость?

- Определенная схема наигрывается, и те ребята, кто пришел, подбирались именно под расстановку с Дзюбой в составе. Если соперник равный, то сложнее вскрывать оборону за счет технико-тактических действий. С Дзюбой есть вариант длинной передачи, подачи с флангов. Он может сбросить мяч. Из-под него можно вбежать в штрафную. Это высокий нападающий, что дает преимущество и разнообразие в атаке. Поэтому «Локомотив» не так много забивал без Артёма.

- Кого могли бы отметить из игроков по началу сезона?

- Глушенков очень хорошо выглядит. Это один из ведущих игроков. Лантратова надо отметить. Тикнизян хорошо провел стартовый отрезок. Миранчук очень сильно сейчас добавил. Все ждали от него прогресса и последние два–три матча он провел на хорошем уровне.

- Какие проблемы надо решить «Локомотиву» в паузу, чтобы выступать успешнее?

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- Основная проблема – это центральные защитники. Надо найти оптимальную связку. Взять какого-то опытного игрока в эту линию. Как это сделали «Зенит» и «Спартак». Вообще во многих клубах это самая проблемная зона. Так и в «Локомотиве». Есть хорошие молодые ребята, но нужен фундаментальный, опытный футболист, каким в свое время был Чорлука. Кого с ним рядом ни поставь - любой будет в порядке.

- Ждете еще приобретений?

- Понятно, что есть Погостнов, Морозов. Это талантливые ребята. Фассон придет в оптимальные кондиции. Все ждут, что именно он станет лидером в обороне. Пока после травмы он набирает форму.

Елена Григорьевская