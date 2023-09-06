Агент рассказал, почему Мирзов перешёл именно в «Нефтчи»

Представитель российского полузащитника Резиуана Мирзова Александр Клюев объяснил, почему его клиент для продолжения карьеры выбрал азербайджанский клуб «Нефтчи».

«Это хороший клуб с традициями, именно в нём проявили наибольшую заинтересованность в Резиуане. Он борется за чемпионство, еврокубки. Команда обладает хорошей инфраструктурой и условиями для игры в футбол», - цитирует Клюева «Матч ТВ».

Напомним, что последним клубом Мирзова до переезда в Азербайджан были бесславно покинувшие РПЛ в минувшем сезоне «Химки».

Ранее сообщалось, что интерес из «Нефтчи» к Мирзову проявил в первую очередь главный тренер команды, экс-форвард сборной Румынии и «Челси» Адриан Муту.