Бородюк объяснил, почему не планирует работать за пределами России

Бывший главный тренер московского «Торпедо» Александр Бородюк рассказал о своих планах на будущее.

«Какие-то предложения были, надеюсь, будут. Из каких лиг были предложения? Да все лиги, которые есть. У меня были предложения и из России, и из ближнего зарубежья. Но нужна конкретика, а ее не было», — заявил Бородюк «ВсеПроСпорт».

Специалист признался, что не планирует покидать Россию, ведь сейчас есть много местных команд, в которых можно работать.

Напомним, последним местом работы 60-летнего Бородюка было «Торпедо». Тренер возглавлял «автозаводцев» с марта 2021 по август 2022 года.