Игрок молодёжной сборной России Иванов: «Настрой один — только победа»

Полузащитник «Чертаново» Иван Иванов оценил состояние молодёжной сборной России перед товарищескими матчами против Узбекистана.

«Все ребята очень хорошего уровня. Будет интересно наблюдать за нами в матчах. А настрой один — только победа», — заявил хавбек молодёжной сборной, чьи слова приводит «Матч ТВ». Также игрок отметил, что в команде готовятся к тяжёлым поединкам, исключив недооценку соперника.

Напомним, что молодёжная национальная команда России проведёт два матча против Узбекистана 8 и 11 сентября. Обе встречи состоятся в Бухаре.