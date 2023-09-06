​Митай дал оценку РПЛ

Защитник «Локомотива» Марио Митай сказал несколько слов о чемпионате России. Албанский футболист выступает за «железнодорожников» уже более года.

«Мне очень нравится ваш чемпионат. Он конкурентоспособный, всегда достаточно плотная турнирная таблица. Ни в одном из матчей ты не можешь заведомо считаться фаворитом. Каждый может сыграть с каждым с абсолютно непредсказуемым счётом», - сказал Митай, чьи слова приводятся на сайте «Локомотива».

Всего за «Локомотив» Марио Митай провёл 24 официальных матча (18 в РПЛ и 6 в Кубке России). В них албанский футболист результативными действиями не отмечался.

В настоящий момент «Локомотив» занимает шестое место в турнирной таблице российского чемпионата с 12 очками в активе. От лидирующего «Краснодара» команда Михаила Галактионова отстаёт на пять баллов.