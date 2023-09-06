В «Алании» ответили на слухи об уходе Василенко

В руководстве клуба Мелбет-Первой лиги, владикавказской «Алании» дали однозначный ответ на вопрос об уходе Олега Василенко в воронежский «Факел», в котором освободилось место главного тренера.

«Не читайте слухи», - сказал «Матч ТВ» вице-президент «Алании» Данил Гуриев.

Напомним, что вчера руководство «Факела» уволило Вадима Евсеева и пока в клубе нет главного тренера. Самым вероятным кандидатом на пост является экс-наставник «Ахмата» Сергей Ташуев.

Ранее о том, что Василенко не покинет «Аланию» сообщил российский инсайдер Иван Карпов. К слову, Василенко ещё год назад уже тренировал «Факел» и прекрасно с ним знаком.