​Митай: «Мы верим в Галактионова»

Защитник «Локомотива» Марио Митай ответил на вопрос о настроении внутри коллектива. По словам албанского футболиста, команда верит в Михаила Галактионова.

«Мы верим в тренера, верим его идеям, верим, что это обязательно приведёт к результату. И сравнивая текущую ситуацию в команде с той, которая была ровно год назад, скажу: обстановка, настроение и атмосфера сейчас намного лучше», - слова Митая приводятся на сайте «Локомотива».

После семи сыгранных туров «Локомотив» занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата России. От лидирующего «Краснодара» команда Михаила Галактионова отстаёт на пять зачётных баллов.

Ближайшим соперником «Локомотива» в Премьер-лиге России будет «Оренбург». Команды сыграют в воскресенье, 17 сентября.