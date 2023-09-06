​Митай – о Дзюбе: «Возможно, в прошлом году нам не хватало такого «бати» на поле»

Защитник «Локомотива» Марио Митай ответил на вопрос о том, какую роль в коллективе играет форвард Артём Дзюба.

«Дзюба создаёт весёлую атмосферу. Он генератор весёлых идей в команде. Никогда не замолкает, постоянно что-то говорит. Возможно, в прошлом году нам не хватало такой фигуры. Такого «бати» на поле, который где-то может рассмешить, где-то «напихать», - сказал Митай, чьи слова приводятся на сайте «Локомотива».

Марио Митай перебрался в «Локомотив» в конце лета прошлого года. С тех пор албанский защитник провёл 24 официальных матча, в которых не отмечался результативными действиями в виде голов или голевых передач.

«Локомотив» в семи прошедших турах Премьер-лиги смог набрать 12 очков. На текущий момент команда Михаила Галактионова располагается на шестой позиции в турнирной таблице чемпионата. Ближайший матч «железнодорожники» проведут 17 сентября - против «Оренбурга».