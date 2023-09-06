Колтаков оценил атмосферу в молодёжной сборной России

Полузащитник «Ростова» Алексей Колтаков высказался об атмосфере на сборе молодёжной сборной России.

«Все друг друга знают, пересекались в матчах ЮФЛ, МФЛ. Многие даже успели сыграть в РПЛ. Коллектив у нас отличный, на тренировках мы пытались взаимодействовать. Посмотрим, что выйдет в матче», — заявил игрок «жёлто-синих», чьи слова приводит «Матч ТВ». Также Колтаков рассказал, что футболисты, выступавшие на уровне Премьер-лиги, передают свой опыт более молодым партнёрам, а их статус не влияет на благоприятную атмосферу в коллективе.

Напомним, что молодёжная сборная России проведёт два поединка в рамках сбора против Узбекстана. Встречи состоятся в Бухаре 8 и 11 сентября.