​Митай назвал своё любимое место в Москве

Защитник «Локомотива» Марио Митай ответил на вопрос о своём любимом месте в Москве для прогулок.

«Мне нравятся рестораны в «Москва-Сити», - ответил Митай с улыбкой. Слова 20-летнего футболиста приводятся на сайте «Локомотива».

Марио Митай провёл за «Локомотив» 24 официальных матча. Результативными действиями в них защитник не отмечался.

После семи туров «Локомотив» занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата России. Ближайший матч команда Михаила Галактионова проведёт в воскресенье, 17 сентября, – против «Оренбурга» на своём поле.