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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Митай назвал своё любимое место в Москве

06 Сентября 2023 • 19:13 Комментировать
Локомотив Москва
...
Оренбург
17.09 19:00

Защитник «Локомотива» Марио Митай ответил на вопрос о своём любимом месте в Москве для прогулок.

«Мне нравятся рестораны в «Москва-Сити», - ответил Митай с улыбкой. Слова 20-летнего футболиста приводятся на сайте «Локомотива».

Марио Митай провёл за «Локомотив» 24 официальных матча. Результативными действиями в них защитник не отмечался.

После семи туров «Локомотив» занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата России. Ближайший матч команда Михаила Галактионова проведёт в воскресенье, 17 сентября, – против «Оренбурга» на своём поле.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Марио Митай
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