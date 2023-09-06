​«Заба, я тебя долго не удержу»: Михаил Кержаков рассказал о потасовке в игре с ЦСКА

В концовке воскресного матча Премьер-лиги России между футболистами «Зенита» и ЦСКА произошла потасовка. По словам голкипера питерской команды Михаила Кержакова, он так и не понял, с чего всё началось. Футболист отметил, что представители ЦСКА просили пенальти, хотя подкат был чистым.

Кержаков считает, что его вмешательство помогло предотвратить красные карточки для Нуралы Алипа и Антона Заболотного. Вратарь «Зенита» даже рассказал, что говорил Заболотному.

«Заба, ты здоровый мужик, а я уже старый. Я тебя долго не удержу. Остановись». А после игры они с Нуриком даже руки пожали, - цитирует Кержакова Sport24.

Напомним, что матч седьмого тура чемпионата России между ЦСКА и «Зенитом» завершился со счётом 1:1.