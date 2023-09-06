​Ташуев может возглавить «Факел»

Сергей Ташуев может стать новым главным тренером «Факела». В среду 64-летний специалист, который недавно недавно был уволен из «Ахмата», должен провести встречу с представителем воронежского клуба. Об этом на своих страницах рассказывает Metaratings.

Отмечается, что в «Факеле» ещё не определились с приоритетным кандидатом на пост рулевого команды. В клубе планируют провести встречу ещё как минимум с одним тренером.

Напомним, что накануне «Факел» объявил об отставке Вадима Евсеева. После семи туров команда занимает предпоследнее место в турнирной таблице Премьер-лиги с четырьмя зачётными баллами в кармане.