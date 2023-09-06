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​Михаил Кержаков: «Кузяев в «Гавре» в авторитете»

06 Сентября 2023 • 18:24 Комментировать (1)

Страж ворот «Зенита» и сборной России Михаил Кержаков высказался о втором голе Далера Кузяева за «Гавр».

По словам Кержакова, он пока не видел второй гол Кузяева в Лиге 1, поскольку у него не было времени – в воскресенье был матч с ЦСКА, после которого он отправился в расположение сборной России.

Комментируя тот факт, что партнёр перед голом дал пас на Кузяева, хотя мог забивать сам, Кержаков сказал Sport24: «Ну вот видишь, Далер там в авторитете! Молодец. А вообще, когда он уходил, мы очень тепло простились».

Напомним, что Далер Кузяев попал в символическую сборную четвёртого тура чемпионата Франции по версии авторитетного издания L’Equipe.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Гавр Михаил Кержаков Далер Кузяев
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Комментарии (1)
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Cruyff
06 Сентября 2023 в 18:36
рано ещё так говорить после двух игр вот пройдёт десяток тогда поговорим авторитетный ты наш суперголкипер
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