​Михаил Кержаков: «Кузяев в «Гавре» в авторитете»

Страж ворот «Зенита» и сборной России Михаил Кержаков высказался о втором голе Далера Кузяева за «Гавр».

По словам Кержакова, он пока не видел второй гол Кузяева в Лиге 1, поскольку у него не было времени – в воскресенье был матч с ЦСКА, после которого он отправился в расположение сборной России.

Комментируя тот факт, что партнёр перед голом дал пас на Кузяева, хотя мог забивать сам, Кержаков сказал Sport24: «Ну вот видишь, Далер там в авторитете! Молодец. А вообще, когда он уходил, мы очень тепло простились».

Напомним, что Далер Кузяев попал в символическую сборную четвёртого тура чемпионата Франции по версии авторитетного издания L’Equipe.