Потенциальный переход форварда «Пари НН» Тимура Сулейманова в московский «Локомотив» зависит от решения ситуации с продажей Вильсона Изидора. Об этом стало известно сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру».

Сейчас в московском клубе понимают, что продать Изидора в Турцию или Грецию вряд ли получится. Поэтому руководство надеется на платную аренду с серьёзной скидкой на будущий выкуп. И только после этого команда сможет подписать Сулейманова, однако пока предложений по Изидору у «железнодорожников» нет, сообщает наш источник.

Напомним, что в конце европейского трансферного окна Изидор едва не перешёл в клуб французской Лиги 1 – «Мец», однако трансфер сорвался. За «Локомотив» француз выступает с зимы 2022 года.

Галактионов: «Локомотив» бесплатно не отпустит Изидора»