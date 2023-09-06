​Комбаров оценил тренировку Абаскаля в «Спартаке»

Экс-игрок «Спартака» Дмитрий Комбаров в среду посетил тренировку команды. В настоящий момент Комбаров тренирует «Звезду» и проходит обучение в Российском футбольном союзе на лицензию Pro.

«Тренировки интенсивные, интересные. К сожалению, не все футболисты присутствовали в силу того, что многие в сборной. По одной тренировке тяжело судить о методике Абаскаля, тем более, когда тренер подстраивает занятие под тех игроков, которые есть», - цитирует Комбарова «Спорт-Экспресс».

«Спартак» после семи туров занимает девятое место в турнирной таблице чемпионата России. Команда Гильермо Абаскаля смогла набрать десять очков.

Ближайший матч Премьер-лиги «Спартак» проведёт 16 сентября – против «Сочи».

Когда «Спартак» уволит Абаскаля