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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Бышовец считает, что «Зенит» недооценивает соперников

06 Сентября 2023 • 17:52 Комментировать (1)

Известный тренер Анатолий Бышовец сказал несколько слов о выступлениях «Зенита» на старте сезона. По мнению экс-рулевого сборной России, со стороны питерцев есть недооценка соперников.

«Если говорить про «Зенит», то на данный момент их уровень и качество игры зависит от отношения к сопернику. Петербуржцы чувствуют своё превосходство и недооценивают соперников. Поэтому мы видим поражение от «Балтики», к примеру», - цитирует Бышовца Metaratings.

Стоит напомнить, что «Зенит» недавно проиграл «Балтике» в матче группового этапа Кубка России с минимальным счётом 0:1.

В турнирной таблице Премьер-лиги «Зенит» после семи туров занимает второе место. От лидирующего «Краснодара» команда Сергея Семака отстаёт на три зачётных балла.

Ближайший матч «Зенит» проведёт 17 сентября – в гостях у «Рубина».

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Анатолий Бышовец
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Комментарии (1)
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Cruyff
06 Сентября 2023 в 18:34
с Балтикой начал играть состав лавочников а их уровень как раз и есть равный Балтике а потом по ходу с выходом некоторых основных им перестроиться не получилось моменты были но не срослось да и калиниградцы так воодушевились что превзошли свой уровень на 200% и тут ещё многое зависит от настроя бразильцев настроятся игра пойдёт нет начинают психовать и тд и тп всё это зависит от гл.тренера и причём тут какая то недооценка господин мэтр вы не правы
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