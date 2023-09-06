​Бышовец считает, что «Зенит» недооценивает соперников

Известный тренер Анатолий Бышовец сказал несколько слов о выступлениях «Зенита» на старте сезона. По мнению экс-рулевого сборной России, со стороны питерцев есть недооценка соперников.

«Если говорить про «Зенит», то на данный момент их уровень и качество игры зависит от отношения к сопернику. Петербуржцы чувствуют своё превосходство и недооценивают соперников. Поэтому мы видим поражение от «Балтики», к примеру», - цитирует Бышовца Metaratings.

Стоит напомнить, что «Зенит» недавно проиграл «Балтике» в матче группового этапа Кубка России с минимальным счётом 0:1.

В турнирной таблице Премьер-лиги «Зенит» после семи туров занимает второе место. От лидирующего «Краснодара» команда Сергея Семака отстаёт на три зачётных балла.

Ближайший матч «Зенит» проведёт 17 сентября – в гостях у «Рубина».