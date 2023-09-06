Бывший главный тренер «Ростова» Сергей Балахнин в комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» оценил работу Валерия Карпина на посту наставника ростовского клуба.

- Вам не кажется, что у Карпина наметился кризис идей?

- Отчасти это справедливое замечание. «Ростову» надо меняться, потому что все соперники уже знакомы с характерным стилем команды. Противники начинают справляться с сильными сторонами клуба.

- То есть факт существования кризиса уже можно констатировать?

- Да, я соглашусь с вашей формулировкой.

- С чем это связано? Время делает своё дело?

- Надо понять, что реалии изменились и начать идти с ними в ногу. С каждым днём надо меняться всё быстрее и быстрее, футбол эволюционирует с каждым годом. Сегодня основная тенденция во всём спорте. Чем ты непредсказуемее, тем больше у тебя шансов на успех.