Бывший главный тренер «Ростова» Сергей Балахнин в комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» оценил работу Валерия Карпина на посту наставника ростовского клуба.
- Вам не кажется, что у Карпина наметился кризис идей?
- Отчасти это справедливое замечание. «Ростову» надо меняться, потому что все соперники уже знакомы с характерным стилем команды. Противники начинают справляться с сильными сторонами клуба.
- То есть факт существования кризиса уже можно констатировать?
- Да, я соглашусь с вашей формулировкой.
- С чем это связано? Время делает своё дело?
- Надо понять, что реалии изменились и начать идти с ними в ногу. С каждым днём надо меняться всё быстрее и быстрее, футбол эволюционирует с каждым годом. Сегодня основная тенденция во всём спорте. Чем ты непредсказуемее, тем больше у тебя шансов на успех.
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