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Булыкин оценил возможное возвращение Тимура Сулейманова в «Локомотив»

06 Сентября 2023 • 17:45 Комментировать
Локомотив Москва
...
Оренбург
17.09 19:00

Бывший нападающий московского «Локомотива» Дмитрий Булыкин оценил потенциальный переход форварда «Пари НН» Тимура Сулейманова в состав «железнодорожников» Москвы. Новости об этом появились в среду днём.

«Это неплохой футболист по качествам. Если он появится в команде, в ней появится ещё один хороший футболист, который создаст конкуренцию и на тренировках, и в играх», - цитирует Булыкина «Чемпионат».

Отметим, что Сулейманов уже был в системе «Локомотива» в более молодые годы. С 2021 года является игроком «Пари НН» на постоянном контракте.

«У Сулейманова уже есть опыт, чтобы сразу показывать и доказывать на поле», - отмечает Булыкин.

«Локомотив» может подписать нападающего «Пари НН» Сулейманова

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Дмитрий Булыкин Тимур Сулейманов
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