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Тренер «Зенита»: Тяжело найти замену Малкому

06 Сентября 2023 • 17:43 Комментировать (1)
Рубин
...
Зенит
17.09 16:30

Тренер «Зенита» Вильям Оливейра ответил на вопрос, ищет ли санкт-петербургский клуб замену нападающему Малкому Филипе, который отправился в саудовский «Аль-Хиляль».

«Поиски замены Малкома идут, но пока тяжеловато, конечно, кого-то найти, ведь он был важным футболистом. Если никого не найдем, у нас и так хорошая обойма, будем работать с оставшимися футболистами», — приводит  слова тренера «РБ Спорт».

После семи туров «Зенит» занимает второе место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, набрав 14 очков.

В предстоящем туре «сине-бело-голубые» встретятся с казанским «Рубином». Игра пройдет 17 сентября и начнется в 16:30 по мск.
 

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Вильям Оливейра Малком Филипе Аль-Хиляль Эр-Рияд
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Комментарии (1)
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Cruyff
06 Сентября 2023 в 18:21
как будто свет клином сошёлся на нём у КрСоветов каждый год уходят ведущие игроки, а команда играет так же красиво и эффективно всё зависит от тренера
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