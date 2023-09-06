Тренер «Зенита»: Тяжело найти замену Малкому

Тренер «Зенита» Вильям Оливейра ответил на вопрос, ищет ли санкт-петербургский клуб замену нападающему Малкому Филипе, который отправился в саудовский «Аль-Хиляль».

«Поиски замены Малкома идут, но пока тяжеловато, конечно, кого-то найти, ведь он был важным футболистом. Если никого не найдем, у нас и так хорошая обойма, будем работать с оставшимися футболистами», — приводит слова тренера «РБ Спорт».

После семи туров «Зенит» занимает второе место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, набрав 14 очков.

В предстоящем туре «сине-бело-голубые» встретятся с казанским «Рубином». Игра пройдет 17 сентября и начнется в 16:30 по мск.

