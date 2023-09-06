​Михаил Кержаков высказался о финтах Ренана

Вратарь «Зенита» Михаил Кержаков ответил на вопрос о том, как он относится к финтам в исполнении защитника команды Роберта Ренана.

По словам Кержакова, иногда внутри него что-то «ёкает», когда Ренан делает финты. При этом вратарь указал на то, что Роберт является бразильцем.

«Пока это можно списать на молодость и его бразильскую техничную кровь. Дай бог, чтобы его карьера шла только вверх, и он развивался. У него есть потенциал», - цитирует Кержакова Sport24.

Ближайший матч чемпионата России «Зенит» проведёт 17 сентября – против «Рубина» на выезде. На текущий момент «сине-бело-голубые» занимают второе место в турнирной таблице Премьер-лиги.