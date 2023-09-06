В «Ахмате» рассказали, когда порвавший «кресты» Шатара вернётся в команду

В пресс-службе ФК «Ахмат» рассказали, что порвавший крестообразную связку колена защитник Милош Шатара вернётся в команду уже в грядущем октябре.

Напомним, 27-летний балканский легионер в мае перенёс операцию на колене. Восстановление игрока проходит успешно и уже в октябре он начнёт тренироваться с командой, постепенно набирая физическую форму.

Босниец стал игроком грозненского клуба в январе 2023 года, ранее на протяжении года он выступал в Беларуси в составе солигорского «Шахтёра».

«Ахмат» после семи туров РПЛ идёт с 10 очками на 10 месте.