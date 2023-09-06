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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Михаил Кержаков высказался об увлечении сигарами

06 Сентября 2023 • 17:30 Комментировать (1)

Голкипер «Зенита» Михаил Кержаков высказался об увлечении сигарами. Фотографии футболиста с сигарами иногда можно увидеть в социальных сетях.

«С сигарами я не перебарщиваю. Если и случается взять в руку одну, то очень редко, если есть повод - в спортивном плане это не влияет. Поэтому делаю это открыто. Кальяны не курю. Алкоголь практически не употребляю», - цитирует Кержакова Sport24.

Михаил Кержаков добавил, что его слова не нужно воспринимать как пропаганду курения.

«Зенит» на текущий момент занимает второе место в турнирной таблице Премьер-лиги. В семи турах команда Сергея Семака смогла набрать 14 очков. От лидирующего «Краснодара» «сине-бело-голубые» отстают на три зачётных балла.

Следующий матч, против «Рубина», «Зенит» проведёт 17 сентября.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Михаил Кержаков
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Комментарии (1)
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Cruyff
06 Сентября 2023 в 18:41
лучше бы учился играть ногами и выбивать мяч хотя бы чтобы мяч перелетал центр поля а то просто смешно смотреть игрок не умеет выбить мяч ногой и это футболист пусть даже ты и вратарь за то курить умеем
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