Голкипер «Зенита» Михаил Кержаков высказался об увлечении сигарами. Фотографии футболиста с сигарами иногда можно увидеть в социальных сетях.

«С сигарами я не перебарщиваю. Если и случается взять в руку одну, то очень редко, если есть повод - в спортивном плане это не влияет. Поэтому делаю это открыто. Кальяны не курю. Алкоголь практически не употребляю», - цитирует Кержакова Sport24.

Михаил Кержаков добавил, что его слова не нужно воспринимать как пропаганду курения.

«Зенит» на текущий момент занимает второе место в турнирной таблице Премьер-лиги. В семи турах команда Сергея Семака смогла набрать 14 очков. От лидирующего «Краснодара» «сине-бело-голубые» отстают на три зачётных балла.

Следующий матч, против «Рубина», «Зенит» проведёт 17 сентября.