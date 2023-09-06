Агент Клюев: «Калачёв – самый недооценённый игрок РПЛ»

Футбольный агент Александр Клюев считает, что экс-полузащитник «Крыльев Советов» и «Ростова» Тимофей Калачёв был самым недооценённым игроком РПЛ.

«Самый недооцененный футболист из тех, которого видел в РПЛ? Тимофей Калачев. Мог бы спокойно играть в топ‑клубе Премьер-лиги», - цитирует Клюева «Матч ТВ».

Напомним, что ныне бывшему белорусскому и российскому полузащитнику уже 42 года, он попрощался с карьерой профессионального игрока в 2019 году. За «Ростов» выступал в 2006-2007 годах и с 2010 года. В 2008-2009 годах был игроком самарских «Крыльев Советов».

За время выступлений в России стал обладателем Кубка страны в 2014 году и серебряным призёром чемпионата России в 2016 году.