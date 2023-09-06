​Как Семак отреагировал на грубейшую ошибку вратаря Кержакова – футболист дал ответ

На выходных ЦСКА и «Зенит» сыграли вничью в матче седьмого тура чемпионата России (1:1). «Армейцы» открыли счёт после грубейшей ошибки вратаря питерцев Михаила Кержакова. После паса от защитника голкипер не лучшим образом принял мяч и не успел от него избавиться – в итоге Антон Заболотный забил гол в подкате.

Сам Михаил Кержаков рассказал о том, как на его ошибку отреагировал главный тренер команды Сергей Семак.

«Перед выходом на второй тайм Богданыч сказал: «Слушай, ничего страшного не произошло. Продолжай разыгрывать мяч. Всё нормально». Ошибки случаются, это часть футбола. Не я первый, не я последний», - цитирует Кержакова Sport24.

«Зенит» после семи туров занимает второе место в турнирной таблице Премьер-лиги, отставая от «Краснодара» на три очка.