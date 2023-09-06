​Михаил Кержаков: «Зенит» не нервничает из-за второго места

Страж ворот «Зенита» Михаил Кержаков ответил на вопрос, нервирует ли команду тот факт, что она занимает второе место в турнирной таблице Премьер-лиги, а не первое.

«Мы уже опытные бойцы. Поэтому спокойно делаем свою работу. Нервозности в коллективе нет. У нас игра улучшилась, стала более комбинационной. Продолжаем гнуть свою линию. Профессионально, чётко, без срывов», - цитирует Кержакова Sport24.

Отметим, что от лидирующего «Краснодара» «Зенит» отстаёт на три очка. В семи прошедших турах Премьер-лиги команда Сергея Семака набрала 14 зачётных баллов.

Как известно, «Зенит» становился чемпионом России в каждом из пяти последних сезонов.

Ближайший матч Премьер-лиги «Зенит» проведёт в воскресенье, 17 сентября, - против «Рубина» на выезде.