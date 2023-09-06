Глеб рассказал, почему бывший защитник «Арсенала» Сендерос произвёл на него впечатление

Бывший полузащитник «Арсенала» Александр Глеб рассказал, чем его впечатлил экс-защитник «канониров» Филипп Сендерос.

По словам белорусского футболиста, Сендерос знал много языков и легко общался со своими партнёрами по команде.

«Он знал пять языков в своём молодом возрасте. Для меня это было удивительно и неожиданно. Он общался со всеми и моментально переключался на другой язык», — приводит слова Глеба Legalbet.

Напомним, Сендерос выступал за «Арсенал» с 2003 по 2010 год. В общей сложности за «канониров» швейцарский защитник провёл 117 матчей, в которых забил четыре гола. Также в карьере Сендероса были такие клубы, как «Фулхэм», «Милан», «Валенсия» и «Астон Вилла».