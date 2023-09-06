Агент Тикнизяна рассказал, связана ли политическая ситуация со срывом трансфера игрока в клуб Бундеслиги

Александр Клюев, агент защитника московского «Локомотива» Наира Тикнизяна, ответил на вопрос о причинах срыва трансфера игрока в немецкий клуб.

Минувшим летом сообщалось, что к Тикнизяну проявляют интерес немецкие клубы «Вердер» и «Байер».

«Переход в Германию сорвался не из‑за политики? Нет. Да и не совсем правильно говорить, что переход сорвался. Переход — это работа, и она продолжается. Посмотрим, как будет дальше», — приводит слова агента «Матч ТВ».

В текущей кампании 24-летний футболист появился на поле в семи матчах Российской премьер-лиги и забил три гола.

Рыночная стоимость Тикнизяна, по данным Transfermarkt, составляет два с половиной миллиона евро.