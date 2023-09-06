Полузащитник «Урала» Юрий Железнов может сменить клубную прописку в текущее трансферное окно.

Как стало известно «Чемпионату», 20-летний футболист попал в шорт-лист «Краснодара». Сообщается, что «шмели» готовы отпустить Железнова в аренду с правом выкупа. При этом источник отмечает, что сам игрок не хочет переходить в стан «быков», так как клуб рассматривает его как футболиста для «Краснодара-2».

В текущем сезоне Железнов принял участие в трех матчах с учетом всех турниров и не отметился голевыми действиями. Трудовое соглашение полузащитника с «Уралом» рассчитано до лета 2025 года. Трансферная стоимость футболиста оценивается в 400 тысяч евро.