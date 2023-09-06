Защитник «Крыльев Советов» Костанца заявил, что хотел бы сыграть за сборную России

Защитник «Крыльев Советов» Фернандо Костанца заявил о желании когда-нибудь сыграть за сборную России.

Ранее бразильский футболист сообщал о намерении получить российское гражданство.

«Думаю, слишком рано об этом говорить и что‑то загадывать. Но всякое может быть. Хотелось ли мне сыграть за сборную России? Да. Почему бы и нет?» — цитирует Костанцу «Матч ТВ».

Напомним, Костанца выступает за «Крылья Советов» с начала 2022 года. В текущем сезоне защитник провёл за команду из Самары девять матчей, в которых забил два мяча.

После семи туров текущего розыгрыша чемпионата России «Крылья Советов» расположились на третьем месте в турнирной таблице, набрав 14 очков.