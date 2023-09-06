Нападающий «Пари НН» Тимур Сулейманов попал в сферу интересов московского «Локомотива».

По информации «Чемпионата», «железнодорожники» обсудят возможное приглашение футболиста на совете директоров, который состоится в четверг, 7 сентября.

В нынешнем сезоне 23-летний игрок сыграл в десяти матчах с учетом всех турниров, в которых отметился тремя забитыми мячами. Трудовой договор Сулейманова с «Пари НН» рассчитан до 2026 года. Согласно данным портала Transfermarkt, стоимость форварда составляет один миллион евро.

После семи туров «Локомотив» занимает шестое место в РПЛ, а нижегородцы располагаются на десятой позиции.