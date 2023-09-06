Агент заявил, что клубы Серии А интересовались Тикнизяном

Александр Клюев, агент защитника «Локомотива» Наира Тикнизяна, ответил на вопрос, какие команды проявляли интерес к футболисту в минувшее трансферное окно.

«Были новости про «Вердер» и «Байер», где еще? Из Италии также был интерес. Хороший стабильный клуб. Ну, в Серии А плохих нет», — заявил Клюев «Матч ТВ».

В текущем сезоне 24-летний футболист принял участие в десяти матчах с учетом всех турниров, в которых забил четыре мяча и записал в свой актив одну результативную передачу.

Контракт Тикнизяна с «Локомотивом» рассчитан до 2026 года. Эксперты портала Transfermarkt оценивают стоимость игрока в 2,5 млн евро.