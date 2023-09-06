Баранник: «Очевидно, что Изидор нарушает правила, это вопрос для юристов»

Бывший спортивный директор «Локомотива» Дмитрий Баранник высказался о ситуации, которая произошла с нападающим московского клуба Вильсоном Изидором.

Напомним, ранее 23-летний француз самовольно покинул «Локомотив» и отказался возвращаться в клуб. По мнению Баранника, в данной ситуации правила нарушает именно футболист.

«Какая может быть вина «Локомотива», если подписано соглашение с игроком? Очевидно, что здесь игрок нарушает правила. Конечно, это вопрос для юристов», — цитирует Баранника «Спорт День за Днём».

Ранее сообщалось, что Изидор может продолжить карьеру в Турции, Греции или Сербии. Отметим, что французский нападающий перешёл в «Локомотив» в январе 2022 года из «Монако». В составе «железнодорожников» футболист провёл 42 матча, в которых забил 19 голов и отдал семь результативных передач.