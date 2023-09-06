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​Мозес вернулся к тренировкам, «Спартак» подтвердил фото

06 Сентября 2023 • 15:51 Комментировать

Полузащитник Виктор Мозес действительно вернулся к тренировкам «Спартака». Соответствующей информацией московский клуб поделился в своём телеграм-канале.

 

В последний раз Мозес появлялся на футбольном поле 20 августа, когда «Спартак» играл в Премьер-лиге против «Зенита».

Всего за «Спартак» Виктор Мозес провёл 69 матчей, в которых забил 10 голов и отдал 9 голевых передач.

На текущий момент – после семи сыгранных туров – «Спартак» располагается на девятой позиции в турнирной таблице Премьер-лиги. Ближайший матч команда Гильермо Абаскаля проведёт в субботу, 16 сентября, - против «Сочи» на своём поле.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Виктор Мозес
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