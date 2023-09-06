Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Агент исключает уход Барриоса из «Зенита»

06 Сентября 2023 • 15:32 Комментировать
Рубин
...
Зенит
17.09 16:30

Агент Луис Поссо, который работает с Вильмаром Барриосом, исключает уход колумбийского полузащитника из «Зенита» в ближайшее время.

«Барриос не покинет «Зенит» в это трансферное окно», - цитирует Поссо «Чемпионат».

Стоит напомнить, что в последний день лета «Зенит» объявил о продлении контракта с 29-летним Барриосом. Колумбийский футболист выступает за «сине-бело-голубых» с февраля 2019 года.

«Зенит» на текущий момент занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России. Ближайший матч команда Сергея Семака проведёт 17 сентября – против «Рубина» на выезде.

Раскрыта зарплата Барриоса по новому контракту с «Зенитом»

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Зенит Вильмар Барриос Луис Фелипе Поссо
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
РУБИН ЗЕНИТ
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 06 Сентября
16:41 · Россия. Премьер-лига
В «Урале» отреагировали на интерес «Краснодара» к Железнову
16:37 · Россия. Премьер-лига
Глеб рассказал, почему бывший защитник «Арсенала» Сендерос произвёл на него впечатление
16:33 · Россия. Премьер-лига
Агент Тикнизяна рассказал, связана ли политическая ситуация со срывом трансфера игрока в клуб Бундеслиги
16:25 · Россия. Премьер-лига
Топ-клуб РПЛ нацелился на Железнова слухи
16:19 · Россия. Премьер-лига
Защитник «Крыльев Советов» Костанца заявил, что хотел бы сыграть за сборную России
16:16 · Россия. Премьер-лига
«Локомотив» может подписать нападающего «Пари НН» Сулейманова слухи
16:09 · Россия. Премьер-лига
Агент заявил, что клубы Серии А интересовались Тикнизяном
16:03 · Россия. Премьер-лига
Баранник: «Очевидно, что Изидор нарушает правила, это вопрос для юристов»
15:51 · Россия. Премьер-лига
​Мозес вернулся к тренировкам, «Спартак» подтвердил фото
15:32 · Россия. Премьер-лига
Агент исключает уход Барриоса из «Зенита»
15:24 · Россия. Премьер-лига
Тренер «Ариса» Шпилевский: «Мне очень нравится Эдгар Севикян»
15:08 · Россия. Премьер-лига
В агентстве Экитике отказались комментировать информацию об интересе «Зенита» к нападающему «ПСЖ» эксклюзив
14:55 · Россия. Премьер-лига
Мостовой — об Абаскале: «В «Спартак» попал случайный человек»
14:53 · Россия. Премьер-лига
Стало известно, когда Кокорин начнёт тренироваться на Кипре
14:41 · Россия. Премьер-лига
Гаджиев: «Для меня третье место «Крыльев» — это неожиданный результат»
Все новости
Рекомендуем