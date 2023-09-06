Агент исключает уход Барриоса из «Зенита»

Агент Луис Поссо, который работает с Вильмаром Барриосом, исключает уход колумбийского полузащитника из «Зенита» в ближайшее время.

«Барриос не покинет «Зенит» в это трансферное окно», - цитирует Поссо «Чемпионат».

Стоит напомнить, что в последний день лета «Зенит» объявил о продлении контракта с 29-летним Барриосом. Колумбийский футболист выступает за «сине-бело-голубых» с февраля 2019 года.

«Зенит» на текущий момент занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России. Ближайший матч команда Сергея Семака проведёт 17 сентября – против «Рубина» на выезде.

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