Футбольный функционер и селекционер Павел Стипиди, работавший на различных должностях в саратовском «Соколе», махачкалинских «Динамо» и «Анжи», грозненском «Тереке», в беседе с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым прокомментировал отставку Вадима Евсеева с поста главного тренера воронежского «Факела».

- То, что «Факел» вышел в Премьер-лигу, это вообще прекрасно. Клуб имеет богатые традиции, собирает полный стадион, там в области футбол очень любят, я это не понаслышке знаю. Когда-то меня приглашали работать в «Факел» вместе с Корешковым, но и тогда в воронежском клубе происходили какие-то моменты, непонятные для меня, там решали вопросы с кондачка. Сегодня в руководстве «Факела» вроде опытные люди, прошедшие московские «Спартак», «Локомотив», ещё где-то они работали. И эти люди выносят решения мгновенно. Посмотрите: за последний год они поменяли троих тренеров. Это не говорит о том, что они владеют ситуацией и ведут дела хладнокровно.

Василенко – прекрасный тренер, и «Факел» расстался с ним по непонятным причинам. Естественно, это внутренняя кухня, но непонятно, почему произошла отставка тренера, который вывел команду в Премьер-лигу. Поставили помощника Василенко – Пятибратова. Он сделал какие-то заявления, что это он играл в тренерском штабе главную роль, а Василенко якобы ничего не делал и был, грубо говоря, свадебным генералом. Я же очень хорошо Василенко и думаю, что Пятибратов как тренер и рядом с ним не стоял. Как звучит в поговорке, не рой яму чужому, а то попадёшь в неё сам. Вроде какие-то успехи были сначала у Пятибратова, работал он неплохо, но потом раз – обвал, и его тоже уволили.

Привели Евсеева, с которым команда осталась в Премьер-лиге. Но опять руководству что-то не понравилось, им нужны сиюминутные очки. Я вам хочу сказать, что когда в футбольном клубе происходят такие метаморфозы, кидаются из одной крайности в другую, мне кажется, клубу надо поменять тех людей, которые отвечают за селекционную работу, спортивного директора, генерального. Они ведь увольняют не только тренеров, но и работников клуба, которые приносили пользу, я это знаю.

Вы представляете, футболисты привыкают к одному тренеру, а потом приходит второй, третий, и сейчас будет четвёртый. Хотя я не знаю, кто в данный момент согласится пойти тренером в «Факел». Не из-за того, что команда идёт на предпоследнем месте, а потому что там такие руководители. Посмотрите на «Балтику». Она в последнее время набирала темп и играла достаточно хорошо – в том числе с «Локомотивом». При этом идёт «Балтика» на последнем месте, но Игнашевича никто не увольняет – и правильно. Нужно давать тренерам спокойно работать.

В Воронеже думают, что туда пригласят кого-то, кто придёт и перевернёт ситуацию, поднимет команду в первую пятёрку? Серьёзно? С таким финансовом ресурсом и подбором футболистов, что ли? В любом случае «Факел» будет идти в нижней части таблицы, по-другому быть не может. Но надо позволить там тренеру хорошо наиграть состав, чтобы было больше шансов избежать вылета.

Пятибратов кричит, что готов прямо сейчас вернуться в «Факел», что любит Воронеж и воронежский футбол. Но я где-то уже это слышал. Клотет, как только подписал контракт с «Торпедо», так сразу полюбил Москву. А сейчас, думаю, она ему не очень нравится, потому что это громадный город и результата у команды нет. Но даже «Торпедо» терпит человека, который, по-моему, в тренерском деле вообще проездом.

Сегодня прожиточный минимум в Москве, образно говоря, 300 тысяч в месяц, а в Воронеже 30 тысяч в месяц. При этом приехавшие из Москвы никак не могут понять, что они теперь в другом месте. Да, оттуда до Москвы 500-700 километров, но в Воронеже совсем всё иначе. Такими темпами в «Факеле» доиграются, что у них команда будет кандидат номер один на вылет. Потом они, конечно, соберут мешки и уедут к себе домой в Москву. И кто будет тогда болельщикам «Факела» объяснять, почему так сложилось? Люди, которые живут в Воронеже. Разве не порочная система?

Я в конце 1999 года пришёл работать в саратовский «Сокол». Это было моё первое место работы в роли функционера. В течение следующего года команда вышла в Высшую лигу. Так вот, только я и вице-президент в «Соколе» были неместными, а гендиректор, президент клуба, главный тренер, массажисты, начальник команды были из Саратова. В «Соколе» царила прекрасная атмосфера, клуб решил задачу и два сезона выступал в Высшей лиге.

Играл бы там и дальше, если бы не проблемы с финансами. К большому сожалению, ушёл в отставку губернатор, который нас поддерживал, и всё накрылось. Посчитайте, сколько лет потом «Сокол» не мог подняться в Первую лигу. Сейчас там работают, опять же, кроме тренера, местные люди. У них есть боль за команду, они пойдут за неё и в огонь, и в воду. Поэтому их работа даёт свои плоды. Практически во всех клубах, где я работал, я один был неместным или таких людей было мало. И в махачкалинском «Динамо», и в «Тереке», и в «Черноморце», и в «Биологе», и в Пятигорске, и в «Анжи».

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В «Анжи» бюджет у нас был ещё меньше, чем у «Амкара». Генеральный директор и руководитель клуба на тот момент Осман Кадиев, пока мог, искал и находил деньги, чтобы команда жила. И команда жила. А когда стало уже совсем плохо, всё обвалилось. К этому шло, потому что никто особо не поддерживал клуб. Дагестан тогда не имел возможностей помогать команде финансово. Мы сами изыскивали часть денег на проезд и всё остальное. Но если просто сидеть ровно, ничего не делать и жить на бюджетные деньги, ничего не получится.

Знаю одного человека, который больше двадцати лет так проработал. Мне говорят, что он феномен, потому как все берут его к себе. Я отвечаю, что это наверняка потому, что кто-то его ведёт. Такие люди удобны для губернаторов, которым футбол не нужен, которые дадут человеку из клуба пучок, и тот уйдёт довольный, но через полгода начнёт плакаться, что денег нету, а искать их он не может и не хочет. Но надо делать это, и я всё время бегал и искал деньги. Нужно искать спонсоров, договариваться и так далее.

А по Евсееву видно, что он амбициозный тренер, хочет чего-то добиться. Во время матчей он полностью включён в игру. Когда я прочитал про его отставку, то был поражён. Я два дня новости никакие не смотрел, был в командировке. Потом думаю, почитаю-ка, что там, и очень удивился. Зачем убирать Евсеева, когда он только нашёл с командой понимание, стабилизировал состав после той ротации, которая была раньше, и заиграли пацаны? Даже в тех матчах, где были поражения, «Факел» по игре особо не уступал тем командам, с которыми он будет бороться за выживание. Так что я считаю увольнение Евсеева глупейшим шагом со стороны руководства «Факела».