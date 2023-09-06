В агентстве нападающего «ПСЖ» Уго Экитике не стали комментировать информацию об интересе «Зенита» к 21-летнему футболисту.

«Правда ли, что «Зенит» делал предложение по Экитике? Мы не комментируем информацию о наших футболистах, он игрок «ПСЖ», — заявили в агентстве Blackskill в интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру».

Ранее сообщалось, что петербургский клуб предлагал за Экитике 40 миллионов евро, однако «ПСЖ» не захотел отпускать своего игрока.

Напомним, Экитике защищает цвета «ПСЖ» с середины прошлого года. В общей сложности в составе парижской команды нападающий успел провести 33 матча, в которых забил четыре гола и отдал четыре результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает молодого француза в 20 миллионов евро.